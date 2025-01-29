Курс евро вырос почти на 81 копейку, доллар прибавил почти 5 копеек

Центральный Банк России с 30 января 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,3817 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 7,51 копейки.

Официальный курс доллара в размере 98,0126 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 4,68 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 102,4041 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 80,84 копейки.