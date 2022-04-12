Курс евро вырос почти на 82 копейки, доллар подрос почти на 47 копеек

Центральный банк России с 13 апреля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 79,6274 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 46,78 копейки

Официальный курс евро установлен в размере 86,7939 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 81,87 копейки.