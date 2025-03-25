Курс евро вырос почти на 82 копейки, доллар укрепился почти на 32 копейки

Центральный Банк России с 26 марта 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,5572 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 9,62 копейки.

Официальный курс доллара в размере 84,1930 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 31,93 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 92,3409 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 81,57 копейки.