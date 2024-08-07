Мурманская область. Арктика (16+)07.08.24 17:30
Курс евро вырос почти на 82 копейки, доллар укрепился почти на 79 копеек
Центральный Банк России с 8 августа 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,8074 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 1,84 копейки.
Официальный курс доллара в размере 85,9543 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 78,97 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 93,8419 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 81,54 копейки.
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Последние комментарии
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Кильдинская будет построена новая спортивная площадка
Сергей
27.07.24 20:49
Хочу пойти на сво
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