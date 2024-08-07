Курс евро вырос почти на 82 копейки, доллар укрепился почти на 79 копеек

Центральный Банк России с 8 августа 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,8074 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 1,84 копейки.

Официальный курс доллара в размере 85,9543 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 78,97 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,8419 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 81,54 копейки.