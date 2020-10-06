Мурманская область. Арктика (16+)06.10.20 14:05
Курс евро вырос почти на 86 копеек, доллар вырос на 38 копеек
Центральный банк России с 7 октября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 78,5119 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 38,38 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 92,5184 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 85,85 копейки.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: НОВЫЙ СЕЗОН«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС
-Политбарометр (18+)ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-
Последние комментарии
Zviygincew
06.10.20 19:50
Феноменально! Брависимо! Прекрасная конструкция, украшающая Териберку - обглоданные киты зарылись в землю от стыда.
Комментарий к новости:В Териберке появился уникальный арт-объект, вдохновленный северной природой
Юлия Геннадьевна Бурак (Смирнова), зам. директора по ВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска.
06.10.20 14:59
Зам. Председателя Совета депутатов, член "Единой России" Белошеев, помимо патриотической работы НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, заниматься и проблемами горожан, а не ТОЛЬКО ПОКАЗУХОЙ, которой Вы занимаетесь уже на прот
Bujhm G.
06.10.20 11:07
Странные конструкции на странном месте! Мне был бы понятен замысел автора, если бы хвосты торчали из воды, а не из камней. Назвать эти техноконструкции скульптурой я бы не решился.
Комментарий к новости:В Териберке появился уникальный арт-объект, вдохновленный северной природой
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Орлова и Александров». Художественный сериал, 10 серия (16+)22:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Оптовые и розничные цены на мороженую рыбу продолжили рост-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 86 копеек, доллар вырос на 38 копеек-PRO Энергетику (18+)По итогам третьего квартала Кольская АЭС выработала более 6700 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 7 октября-PRO Нефть и газ (18+)Россия болезненно слезет с нефтяной иглы-PRO Законы (18+)Штраф за разглашение сведений с ограниченным доступом хотят увеличить в 10 раз