Курс евро вырос почти на 86 копеек, доллар вырос на 38 копеек

Центральный банк России с 7 октября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 78,5119 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 38,38 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 92,5184 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 85,85 копейки.