Курс евро вырос почти на 87 копеек, доллар потерял почти 8 копеек

Центральный Банк России с 1 мая 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,9593 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 0,58 копейки.

Официальный курс доллара в размере 74,8014 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 7,92 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 88,6429 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 86,58 копейки.