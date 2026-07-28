Курс евро вырос почти на 87 копеек, доллар прибавляет 68 копеек

Центральный Банк России с 29 июля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,5911 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 6,93 копейки.

Официальный курс доллара в размере 78,6980 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 68,08 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,6292 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 86,90 копейки.