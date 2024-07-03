Курс евро вырос почти на 89 копеек, доллар потерял 4 копейки

Центральный Банк России с 4 июля 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,8936 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 0,81 копейки.

Официальный курс доллара в размере 87,9506 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 4,15 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 94,5829 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 88,79 копейки.