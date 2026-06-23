Курс евро вырос почти на 90 копеек, доллар прибавил почти 86 копеек

Центральный Банк России с 24 июня 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,9947 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 11,00 копейки.

Официальный курс доллара в размере 74,6200 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 85,50 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 85,4847 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 89,84 копейки.