Курс евро вырос почти на 92 копейки, доллар прибавляет 83 копейки

Центральный Банк России с 29 октября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,1921 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 12,73 копейки.

Официальный курс доллара в размере 79,8174 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 83,26 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 92,9395 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 91,62 копейки.