Курс евро вырос почти на 93 копейки, доллар укрепился на 68 копеек

Центральный Банк России с 9 февраля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 71,5763 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 68,39 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 76,8344 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 92,57 копейки.