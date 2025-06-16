Мурманская область. Арктика (16+)16.06.25 17:35
Курс евро вырос почти на 94 копейки, доллар теряет почти 50 копеек
Центральный Банк России с 17 июня 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,8979 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 3,38 копейки.
Официальный курс доллара в размере 78,5067 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 49,61 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 90,9438 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 93,70 копейки.
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