Курс евро вырос почти на 95 копеек, доллар окреп почти на 87 копеек

Центральный Банк России с 15 июля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,3775 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 9,50 копейки.

Официальный курс доллара в размере 77,4912 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 86,99 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 88,5259 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 94,78 копейки.