Курс евро вырос почти на 97 копеек, доллар окреп на 47 копеек

Центральный Банк России с 29 мая 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,4487 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 0,70 копейки.

Официальный курс доллара в размере 71,3715 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 47,03 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 83,6892 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 96,68 копейки.