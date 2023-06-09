Курс евро вырос почти на 97 копеек, доллар поднялся почти на 55 копеек

Центральный Банк России с 10 июня 2023 года установил официальный курс доллара в размере 82,6417 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 54,87 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,0057 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 96,78 копейки.