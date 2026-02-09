Курс евро вырос почти на 97 копеек, доллар прибавил почти 60 копеек

Центральный Банк России с 10 февраля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,1677 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 6,16 копейки.

Официальный курс доллара в размере 77,6502 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 59,62 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 92,0136 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 96,85 копейки.