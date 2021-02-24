Мурманская область. Арктика (16+)24.02.21 15:10
Курс евро вырос почти на копейку, доллар снизился на 23 копейки
Центральный банк России с 25 февраля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,7532 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 23,01 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 89,6691 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 0,87 копейки.
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