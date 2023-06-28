Курс евро вырос почти на73 копейки, доллар подрос почти на 57 копеек

Центральный Банк России с 29 июня 2023 года установил официальный курс доллара в размере 85,6192 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 56,88 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,8644 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 72,71 копейки.