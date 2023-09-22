Курс евро вырос снизился на 11 копеек, доллар теряет 3 копейки

Центральный Банк России с 23 сентября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 96,0419 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 3,43 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 102,2485 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 11,21 копейки.