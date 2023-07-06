Курс евро взлетел на 2,3 рубля, доллар подскочил на 2,23 рубля

Центральный Банк России с 7 июля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 92,5695 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 223,15 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 100,7163 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 230,19 копейки.