Курс евро взлетел на 3,61 рубля, доллар укрепился на 53 копейки

Центральный Банк России со 2 июня 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,5762 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 8,97 копейки.

Официальный курс доллара в размере 71,5532 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 53,08 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,2499 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 361,30 копейки.