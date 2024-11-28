Курс евро взлетел почти на 3,05 рубля, доллар укрепился почти на 1,57 рубля

Центральный Банк России с 29 ноября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 14,6653 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 17,29 копейки.

Официальный курс доллара в размере 109,5782 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 156,78 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 116,1410 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 304,63 копейки.