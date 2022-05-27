Курс евро взлетел почти на 5 рублей, доллар поднялся на 4,35 рубля

Центральный банк России с 28 мая 2022 года установил официальный курс доллара в размере 66,4029 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 435,34 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,4353 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 499,61 копейки.