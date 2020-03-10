Курс евро взлетел почти на 6,02 рубля, а доллар подскочил на 4, 5 рубля

Центральный банк России с 11 марта 2020 года установил официальный курс доллара в размере 72,0208 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 450,33 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 81,8588 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 601,64 копейки.