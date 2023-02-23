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Мурманская область. Арктика (16+)23.02.23 13:00

Курс на инклюзию: за год число вакансий для соискателей с инвалидностью в Мурманской области выросло на 7%

Мурманский бизнес становится всё более инклюзивным: за год число новых рабочих мест для соискателей с ограниченными возможностями здоровья выросло на 7%. В целом по стране рост также заметен: +43%. В регионах СЗФО работодатели также стали чаще предлагать работу инвалидам: +58% новых вакансий.

По сравнению с началом 2022 года число новых рабочих мест в Мурманской области для работников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) выросло на 7%, отмечают эксперты hh.ru.

Мурманский бизнес становится всё более инклюзивным: за год число новых рабочих мест для соискателей с ограниченными возможностями здоровья выросло на 7%. В целом по стране рост также заметен: +43%. В регионах СЗФО работодатели также стали чаще предлагать работу инвалидам: +58% новых вакансий. В лидерах по приросту новых вакансий для инвалидов в СЗФО оказались Санкт-Петербург (78% новых вакансий для инвалидов), Ленобласть (+60%), Псковская область (+73%), а также Архангельская (+25%) и Калининградская область (+17%).

Как правило, работу соискателям с ограниченными возможностями здоровья предлагают в сфере продаж и клиентского сервиса в качестве менеджеров по работе с клиентами, операторов колл-центров, специалистов по продвижению услуг, специалистов поддержки пользователей. Диапазон зарплат в этом сегменте от 35000 до 59000 рублей.

На втором месте по доступности работы для кандидатов с ОВЗ – сфера логистики. Здесь львиная доля вакансий – это работа курьером. Причем в начале 2023 года работодатели стали всё чаще указывать в вакансиях пункт «легкие заказы» или «заказы весом не более 3 кг». По сравнению с началом 2022 года число таких «облегченных» вакансий для курьеров, которым не нужно перевозить тяжести выросло в 5 раз. Диапазон зарплат для курьеров с ОВЗ от 45000 до 90000 рублей.

  • Водитель-курьер (по доставке подарков, ценностей, легких посылок, документов), от 106000 до 134000 рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/76641784

В целом же вакансии для соискателей с ОВЗ на данный момент есть в каждой профессиональной сфере рынка труда. Но если в каких-то сферах работодатели более открыты к таким соискателям (ИТ-сфера, ретейл, транспортная область, маркетинг), то в других областях таких вакансий могут быть единицы (госслужба, страхование, автобизнес, добыча сырья).

Формат работы и условия для соискателей с инвалидностью:

  • Каждая вторая (55%) вакансия, доступная для соискателей с инвалидностью, предполагает постоянную занятость, в 43% работодатели предлагают частичную занятость, в 2% вакансий есть возможность найти проектную работу, в 1% компаний предлагается стажировка
  • Удаленная работа для соискателей с инвалидностью доступна в каждой третьей вакансии (32%), гибкий график работы также в каждой третьей вакансии (31%)
  • Больше половины новых рабочих мест доступны соискателям с ОВЗ, не имеющим опыта работы (58%), требование иметь стаж более 6 лет есть лишь в 1% вакансий, 40% рабочих мест рассчитаны на соискателей со стажем от 1 года до 4 лет (наглядно на диаграмме).

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