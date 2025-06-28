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Мурманская область. Арктика (16+)28.06.25 08:45

«Курс на лето»: весело пролетела первая смена в летних оздоровительных лагерях Мурманска

Во Дворце культуры имени С.М. Кирова 26 июня прошло закрытие первой смены летних оздоровительных лагерей. Школьники приняли участие в игровой развлекательной программе «Курс на лето» с весёлыми играми, шуточными викторинами, песнями и зажигательными танцами.

Как сообщает vk.com/odkkirova, на протяжении всей смены ребята участвовали в различных развлекательных, познавательных и спортивных программах.

Международный день защиты детей и открытие первой смены стартовал с областного праздника «Самый детский день!». На территории «Кировки» царила атмосфера веселья и радости. Ребята с удовольствием участвовали в конкурсах и мастер-классах, проявляя свои творческие способности и фантазию. Рисунки мелками на асфальте, фигурные воздушные шары, аквагрим создавали настроение настоящего праздника.

В день рождения великого русского поэта А.С. Пушкина прошла познавательная программа «Читаем Пушкина на Пушкинской». Ребята окунулись в настоящую сказку и вместе со сказочными персонажами дружно отгадывали загадки, называли сказки, читали отрывки из произведений автора, активно танцевали и веселились

«Спортивный переполох» - под таким названием прошёл спортивно-игровой праздник, где ребята продемонстрировали свои физические навыки и получили массу эмоций и впечатлений.

Каждая программа была яркой, насыщенной, интересной: уличный квест «Дорога во Дворец», акция «С заботой о планете», познавательная программа «Матушка Земля», развлекательные программы «Танцы на каникулах» и «ДоРеМикс», квиз «ГоловоломКИНО».

Ребята весело и с пользой провели время во дворце: танцевали современные танцы, разучивали модные тренды, узнавали много нового, нашли новых друзей.

 

 

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457299458%2Fwall-23902826_30191

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