«Курс на молодой резерв»: сотрудники мурманского филиала «АтомЭнергоСбыт» приняли участие в профориентационном мероприятии для будущих абитуриентов

Сотрудники филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск приняли участие в «Диалоге на равных» - ежегодном событии, которое организует Министерство энергетики и ЖКХ в рамках профориентационных мероприятий. Спикером от «АтомЭнергоСбыта» стал начальник Кольского участка Денис Непыйвода. Он рассказал выпускникам о профессии энергетика, преимуществах и вызовах, которые встают в профессиональной деятельности.

«При выборе будущей профессии нужно учитывать целый ряд факторов. Важно найти заветный баланс между умениями и пожеланиями, и смело идти навстречу мечте. Мы с коллегами всегда готовы прийти на помощь молодым специалистам, раскрыть все тонкости работы и поделиться профессиональными советами. Мы с удовольствием будем ждать на практику тех выпускников, которые поступят в Мурманский арктический университет в рамках «Курса на молодой резерв», - рассказал Денис Непыйвода.

Будущие абитуриенты задавали вопросы о деталях работы сбытовиков, о том, как выстраивать коммуникации со сложными клиентами, а также интересовались карьерными перспективами для энергетиков и физиков в отрасли.

Мероприятие прошло в «Атомклассе» - пространстве, которое было открыто в Мурманском международном лицее при поддержке «АтомЭнергоСбыта». Здесь ребята могут раскрыть свои естественно-математические таланты и приобрети исследовательские навыки. Такое обучение способствует поступлению выпускников лицея на технические и физико-математические специальности.

В рамках проекта «Курс на молодой резерв» для студентов регионального вуза энергетики «АтомЭнергоСбыта» читают лекции о том, как устроены оптовый и розничный рынки современной электроэнергетики, принимают зачеты и экзамены. По итогам прохождения курса учащиеся получают возможность пройти практику и в дальнейшем, зарекомендовав себя, трудоустроиться в компании.

Как сообщает пресс-служба АО «АтомЭнергоСбыт», в России продолжают дополнять комплекс мер, который позволят студентам и молодым специалистам стать частью профессионального сообщества. Формируются условия для развития диалога практиков и действующих экспертов с инициативными учащимися и закрепления наиболее эффективных практик. Практики целевого привлечения молодых профильных специалистов в компании на стажировки, наставничество, вовлечение в образовательный процесс практикующих специалистов – примеры инструментов, показавших свою эффективность.

Фото предоставила пресс-служба АО «АтомЭнергоСбыт».