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Мурманская область. Арктика (16+)20.05.24 10:00

«Курс на рождаемость»: в Мурманске прошла встреча с заполярными семьями

В Центре управления регионом состоялась встреча «Курс на рождаемость, где представители регионального Министерства труда и социального развития смогли в неформальной обстановке пообщаться с семьями Мурманской области. Темой встречи стал вектор социальной политики региона и социальных вопросов, касающихся государственной поддержки северян с детьми.

С приветственным словом к участникам обратился министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

«Сегодня, в Международный день семьи, мы организуем встречу с главными участниками социальной политики Мурманской области – семьями нашего региона. Мы предлагаем для обсуждения несколько вопросов, чтобы затем разработать предложения, которые в будущем могут стать дополнительными мерами поддержки или нововведениями в региональном законодательстве. У нас будет возможность пообщаться на волнующие темы и выслушать мнение сразу нескольких категорий семей. Это молодые пары, которые только планируют стать родителями в будущем, семьи с одним ребенком, многодетные, а также крепкие многопоколенные семьи. В нашем регионе уже действует 24 вида поддержки семей с детьми. И запросы самих северян помогают понять, чему стоит уделить особое внимание и какие меры поддержки могут быть необходимы разным категориям семей», –рассказал глава ведомства.

На встрече обсуждались социальные вопросы и аспекты жизни семей с детьми, которые, по мнению участников, должны быть в зоне особого внимания региональных властей. По результатам обсуждения представители разных категорий семей сформулировали по три вопроса, требующих рассмотрения со стороны правительства региона. Важно отметить, что многие из предложенных идей касались нефинансовых мер поддержки.

Такие встречи помогают сформировать комплекс мер, направленных на повышение качества жизни семей с детьми, что, в свою очередь, способствует увеличению рождаемости в регионе.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, Год семьи проводится в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения семейных ценностей. Распоряжением губернатора Андрея Чибиса утвержден региональный План мероприятий, приуроченных к Году семьи. Встреча «Курс на рождаемость» – одно из событий регионального плана.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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