Курс на саморазвитие: проект «Другое Дело» запустил бонусную программу с призовым фондом в 60 млн рублей для жителей Мурманской области

Проект «Другое Дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей» запускает масштабную бонусную программу с призовым фондом в 60 млн рублей. Участники из Мурманской области смогут получать ценные призы за выполнение полезных заданий: экскурсии на закрытые инфраструктурные объекты, мерч, ноутбуки, смартфоны и портативные проекторы, приглашения на медийные мероприятия и многое другое. Но главный приз – путешествие в край тысячи озер – Карелию. К концу 2025 года бонусная программа объединит участников восьми проектов платформы.

«Другое Дело» помогает людям развиваться, быть социально активными и получать за это реальные вознаграждения. Участники выполняют задания в мини-приложении «ВКонтакте», получают баллы и обменивают их на призы. На первом этапе к бонусной программе присоединятся пять проектов: «Профразвитие», «Центры компетенций», «ТопБЛОГ», Цифровой «Сенеж» и «СпортТрек». К концу года – участники ещё трёх проектов – «Моя страна – моя Россия», «CASE-IN» и «КАРДО». Так, «Другое Дело» станет не только инструментом для получения призов, но и платформой для всестороннего развития участников ведущих проектов.

«Мы неоднократно говорили о том, как важно благодарить. Новая бонусная программа позволит миллионам участников платформы «Россия – страна возможностей» получать заслуженные награды за свою активность. Ключевые проекты теперь объединены в бонусную систему «Другого Дела». Больше не нужно переходить по ссылкам или регистрироваться в сторонних сервисах — достаточно иметь аккаунт в мини-приложении «Другое Дело» во «ВКонтакте», выполнять задания и использовать накопленные баллы для собственного развития», – отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Обладателями главного приза этого года – путешествия в Карелию – станут четыре самых активных участника платформы. Приз будет разыгран в мае, а путешествие состоится в июле.

Для студентов бакалавриата, магистратуры и специалитета в возрасте от 18 до 25 лет проект «Центры компетенций» вот уже несколько лет является взлетной полосой для успешного старта. Молодые люди проходят диагностику «гибких навыков», а по итогам диагностики получают паспорт универсальных компетенций. Выполняя задания от центров компетенций, пользователи смогут посетить экскурсии, стажироваться в ведущих компаниях страны, получить смартфон, беспроводные наушники, портативный проектор или планшет с клавиатурой.

О том, как составить резюме, выявить свои сильные и слабые профессиональные стороны, найти место в современных реалиях и построить карьерную траекторию, участники узнают благодаря удобным сервисам от проекта «Профразвитие». Среди призов: полезные перекусы, книги, возможность пройти онлайн-тест компетенций от «Skillcode», получить подарочный бокс и заветную капибару от «Профразвития».

Уже более 33 тысяч участников онлайн-центра «Цифровой «Сенеж» смогли попробовать свои силы в самых разных направлениях – от карьерного управления до работы с искусственным интеллектом, посмотреть подкаст «Цифровой Толк» или пройти онлайн-программу, которая поможет определиться с будущей профессией. Выполнение заданий в сервисе откроет новые возможности, например, участие в летнем онлайн-лектории от руководителей «Сенежа».

Участие в марафонах, тренировках – все это поможет не только поддерживать здоровый образ жизни вместе с проектом «СпортТрек», но и зарабатывать баллы в мини-приложении «Другое Дело». Для самых спортивных пользователей сервиса проект «СпортТрек» приготовил призы, которые помогут заниматься спортом ежедневно: фитнес-коврик, МФР-роллер, умная скакалка, набор гантелей и набор для бадминтона, мячи и брендированные спортивные худи.

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» подготовил призы для начинающих блогеров и авторов контента, которые стремятся раскрыть свой потенциал, освоить сферу блогинга и научиться эффективно взаимодействовать с аудиторией. Среди призов: штатив и кольцевая лампа, яркие толстовки, мерч, а также возможность познакомиться с топовыми блогерами, посетить московский офис «VK», закрытые медийные мероприятия и форумы. Эксперты проекта – популярные медиаменеджеры, звезды шоу-бизнеса, специалисты SMM и digital-продюсирования. Именно они помогут поддержать участников бонусной программы в медиапродвижении и войти в блогерское комьюнити.

«Создавайте, вдохновляйте, заявляйте о себе! «ТопБЛОГ» всегда поддерживает авторов, которые готовы расти, развиваться и выходить на новый уровень в блогинге. Выполняя креативные задания от нашего проекта в сервисе «Другое Дело», вы создадите социально значимый контент, который будет важен для страны и поможет изменить мир вокруг. Это шанс не только проявить себя, но и получить классные призы, а также развить свои медианавыки и стать частью профессионального блогерского сообщества. Твой контент – твой вклад в будущее, начинай прямо сейчас!», – вдохновила всех участников бонусной программы руководитель проекта «ТопБЛОГ» Ирина Круглова.

Проект «Другое Дело» регулярно запускает масштабные коллаборации и спецпроекты, интегрируется в форумы и крупные мероприятия, каждый из которых позволяет участникам раскрыть творческие способности и совершенствовать свои знания.

Программа развития «Другое Дело» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/