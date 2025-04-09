В Мурманской области стартует приём заявок на участие в программе «Земский работник культуры»«Мурманск – луч звезды Победы»: неравнодушных к истории родного города мурманчан приглашают принять участие в творческом онлайн-конкурсе
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)09.04.25 12:30

Курс на саморазвитие: проект «Другое Дело» запустил бонусную программу с призовым фондом в 60 млн рублей для жителей Мурманской области

Проект «Другое Дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей» запускает масштабную бонусную программу с призовым фондом в 60 млн рублей. Участники из Мурманской области смогут получать ценные призы за выполнение полезных заданий: экскурсии на закрытые инфраструктурные объекты, мерч, ноутбуки, смартфоны и портативные проекторы, приглашения на медийные мероприятия и многое другое. Но главный приз – путешествие в край тысячи озер – Карелию. К концу 2025 года бонусная программа объединит участников восьми проектов платформы.

«Другое Дело» помогает людям развиваться, быть социально активными и получать за это реальные вознаграждения. Участники выполняют задания в мини-приложении «ВКонтакте», получают баллы и обменивают их на призы. На первом этапе к бонусной программе присоединятся пять проектов: «Профразвитие», «Центры компетенций», «ТопБЛОГ», Цифровой «Сенеж» и «СпортТрек». К концу года – участники ещё трёх проектов – «Моя страна – моя Россия», «CASE-IN» и «КАРДО». Так, «Другое Дело» станет не только инструментом для получения призов, но и платформой для всестороннего развития участников ведущих проектов.

«Мы неоднократно говорили о том, как важно благодарить. Новая бонусная программа позволит миллионам участников платформы «Россия – страна возможностей» получать заслуженные награды за свою активность. Ключевые проекты теперь объединены в бонусную систему «Другого Дела». Больше не нужно переходить по ссылкам или регистрироваться в сторонних сервисах — достаточно иметь аккаунт в мини-приложении «Другое Дело» во «ВКонтакте», выполнять задания и использовать накопленные баллы для собственного развития», – отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Обладателями главного приза этого года – путешествия в Карелию – станут четыре самых активных участника платформы. Приз будет разыгран в мае, а путешествие состоится в июле.

Для студентов бакалавриата, магистратуры и специалитета в возрасте от 18 до 25 лет проект «Центры компетенций» вот уже несколько лет является взлетной полосой для успешного старта. Молодые люди проходят диагностику «гибких навыков», а по итогам диагностики получают паспорт универсальных компетенций. Выполняя задания от центров компетенций, пользователи смогут посетить экскурсии, стажироваться в ведущих компаниях страны, получить смартфон, беспроводные наушники, портативный проектор или планшет с клавиатурой.

О том, как составить резюме, выявить свои сильные и слабые профессиональные стороны, найти место в современных реалиях и построить карьерную траекторию, участники узнают благодаря удобным сервисам от проекта «Профразвитие». Среди призов: полезные перекусы, книги, возможность пройти онлайн-тест компетенций от «Skillcode», получить подарочный бокс и заветную капибару от «Профразвития».

Уже более 33 тысяч участников онлайн-центра «Цифровой «Сенеж» смогли попробовать свои силы в самых разных направлениях – от карьерного управления до работы с искусственным интеллектом, посмотреть подкаст «Цифровой Толк» или пройти онлайн-программу, которая поможет определиться с будущей профессией. Выполнение заданий в сервисе откроет новые возможности, например, участие в летнем онлайн-лектории от руководителей «Сенежа».

Участие в марафонах, тренировках – все это поможет не только поддерживать здоровый образ жизни вместе с проектом «СпортТрек», но и зарабатывать баллы в мини-приложении «Другое Дело». Для самых спортивных пользователей сервиса проект «СпортТрек» приготовил призы, которые помогут заниматься спортом ежедневно: фитнес-коврик, МФР-роллер, умная скакалка, набор гантелей и набор для бадминтона, мячи и брендированные спортивные худи.

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» подготовил призы для начинающих блогеров и авторов контента, которые стремятся раскрыть свой потенциал, освоить сферу блогинга и научиться эффективно взаимодействовать с аудиторией. Среди призов: штатив и кольцевая лампа, яркие толстовки, мерч, а также возможность познакомиться с топовыми блогерами, посетить московский офис «VK», закрытые медийные мероприятия и форумы. Эксперты проекта – популярные медиаменеджеры, звезды шоу-бизнеса, специалисты SMM и digital-продюсирования. Именно они помогут поддержать участников бонусной программы в медиапродвижении и войти в блогерское комьюнити.

«Создавайте, вдохновляйте, заявляйте о себе! «ТопБЛОГ» всегда поддерживает авторов, которые готовы расти, развиваться и выходить на новый уровень в блогинге. Выполняя креативные задания от нашего проекта в сервисе «Другое Дело», вы создадите социально значимый контент, который будет важен для страны и поможет изменить мир вокруг. Это шанс не только проявить себя, но и получить классные призы, а также развить свои медианавыки и стать частью профессионального блогерского сообщества. Твой контент – твой вклад в будущее, начинай прямо сейчас!», – вдохновила всех участников бонусной программы руководитель проекта «ТопБЛОГ» Ирина Круглова.

Проект «Другое Дело» регулярно запускает масштабные коллаборации и спецпроекты, интегрируется в форумы и крупные мероприятия, каждый из которых позволяет участникам раскрыть творческие способности и совершенствовать свои знания.

Программа развития «Другое Дело» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Арктика: зона сотрудничества и конфронтации
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
Д.О. Вернер
13.03.25 12:33
Губернатор должен быть из местных! Ранее наши ПТУ, техникумы и ВУЗы готовили специалистов для области, у нас была местная промышленность, сельское хозяйство и целое ВРПО (с водоизмещением флота больш
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис и первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудили дальнейшее развитие МАУ
-Правовая консультация (18+)С начала года Отделение СФР по Мурманской области выплатило единое пособие более 600 беременным женщинам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В каких регионах страны работать врачом выгодней всего? Зарплатный рейтинг по итогам первого квартала-PRO Валюту (16+)Курс доллара США резко снижается к большинству основных мировых валют-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС переведён в «холодный» резерв перед планово-предупредительным ремонтом-PRO ЖКХ (18+)Мурманский регоператор приступил к замене вышедших из строя контейнеров ТКО-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Важную инициативу депутатов Мурманской областной Думы поддержали на заседании постоянного комитета ПАСЗР по экономической политике и бюджетным вопросам
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»