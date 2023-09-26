«Курс на Север» – ответ на вызов кадрового дефицита в Мурманской области

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в рамках оперативного совещания в правительстве Мурманской области вице-губернатор Елена Дягилева вчера рассказала о реализации проекта «Курс на Север».

Из двадцати тысяч вакансий, представленных на рынке труда Мурманской области, более 25% – вакансии в бюджетных учреждениях. Как отметила спикер, наиболее востребованы в регионе специалисты с высшим образованием, такие как врачи, инженеры и педагогические работники.

Для решения проблемы кадрового дефицита по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в мае этого года на базе Центра занятости населения Мурманской области была создана служба сопровождения и подбора персонала «Курс на Север». Цель службы – привлечение в регион новых трудовых ресурсов на постоянное место жительства. Главная задача проекта заключается в комплексном подходе к решению проблемы нехватки кадров.

В отношении каждого работника, который принял решение о переезде в наш регион, реализуется принцип комплексного решения всех жизненных ситуаций. Так, с соискателями организуются предварительные консультации о плюсах и минусах проживания на Севере, чтобы обеспечить принятие осознанного решения о переезде. Также служба сопровождения берёт на себя организацию видеособеседования с работодателем, оказывает помощь с поиском и подбором вариантов временного или постоянного проживания, осуществляет бесплатный трансфер от места прибытия до места проживания. Даже после переезда персональный координатор продолжает сопровождение соискателя до того момента пока все вопросы трудоустройства и бытовой обустроенности не будут решены. Служба осуществляет помощь в трудоустройстве и членам семей, содействует в оформлении регистрации по месту пребывания и месту жительства, в прохождении медкомиссии для трудоустройства, определении детей в детские сады и школы.

Вице-губернатор подчеркнула, что для многих соискателей наш регион является крайне перспективным и привлекательным. Наряду с постоянно растущим числом создаваемых рабочих мест, в Мурманской области существует и ряд преференций как для всех жителей Крайнего Севера, так и рассчитанные только на работников бюджетных сфер. Помимо этого, в Мурманской области успешно реализуются такие региональные программы, как «Земский учитель» и «Земский доктор».

Особое внимание в работе службы «Курс на Север» уделяется рекрутингу студентов и выпускников колледжей, техникумов и вузов. Для них проходят выездные мероприятия, где будущим специалистам рассказывают о потенциале региона, вакансиях в бюджетных учреждениях Мурманской области, а также о преимуществах и льготах для тех, кто живет и работает на Севере.

«Уже осуществлены «рекрутинговые» выезды в университеты Пскова, Ярославля, Санкт-Петербурга, Челябинска, проведена онлайн-встреча со студентами Брянского государственного университета. До конца года планируется посетить 15 высших учебных заведений», – отметила Елена Дягилева.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, также специалистами службы ведется проактивное информирование о возможностях Мурманской области в социальных сетях, осуществляются индивидуальные подборы из базы «резюме» соискателей из других регионов. Для информирования о сервисах службы «Курс на Север» созданы официальная группа в соцсети «ВКонтакте», а на интерактивном портале региональной службы занятости организована возможность подачи заявки от соискателей на участие в проекте.

Фото: https://gov-murman.ru