«Курс на Север»: Андрей Чибис пообщался с участниками просветительского профориентационного проекта «Встреча поколений»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, Мурманский арктический университет вчера принимал участников просветительского профориентационного проекта «Встреча поколений». Со школьниками из Санкт-Петербурга и Ленинградской области в неформальной обстановке встретился и пообщался глава региона Андрей Чибис.

Проект «Встреча поколений» направлен на то, чтобы молодёжь узнала Арктику, познакомилась с регионами АЗРФ через общение с людьми, которые влюблены в Север. По замыслу организаторов проекта, встреча школьников с опытными участниками арктических и антарктических экспедиций, ветеранами-полярниками, сотрудниками ведущих предприятий страны, научно-исследовательских и образовательных учреждений должно сыграть важную роль в выборе будущей профессии.

«Арктика всегда была территорией притяжения сильных и профессиональных ребят. Наши школьники должны знать о том, что сегодня делается в Российской Арктике, как она мощно и активно развивается. Поэтому дать возможность получить эту информацию из первых уст, посмотреть, пощупать Арктику руками и попробовать на вкус – это правильно. Я полностью поддерживаю этот проект и считаю, что такая информация нужна как можно большему количеству школьников, которые принимают решение о своём будущем», – уверен губернатор Андрей Чибис.

Глава региона рассказал участникам встречи о Мурманской области – о ледоколах, которые бороздят Мировой океан, Северном флоте и моряках, защищающих арктические рубежи нашей страны, о Северном морском пути, науке, производстве, добыче полезных ископаемых и о природных богатствах Кольского Заполярья.

«Кольский полуостров – это то место, где каждый может найти себе что-то своё: природу, побережье двух морей, огромное количество озёр и рек, Хибины, Ловозерские тундры. Кто-то сплавляется по рекам, кто-то ловит рыбу – речную, морскую, зимой, летом, весной. Кольский полуостров – уникальный край по своей природе. Здесь круглый год есть чем заняться, есть уникальное количество классных мест. Но самое главное – здесь добрые и очень отзывчивые люди, а самое главное – настоящие, которые, невзирая на все сложности погоды, обеспечивают защиту интересов Родины, развивают Арктику и двигают её вперёд», – сказал Андрей Чибис.

Также губернатор рассказал о возможностях получения высшего образования в регионе, устройства на работу.

«Мурманская область активно развивается, появляются новые рабочие места и всё это, безусловно, притягивает к нам людей. У нас есть проект «Курс на Север», в рамках которого мы привлекаем в регион нужных нам специалистов, сопровождаем их от встречи на вокзале до устройства ребёнка в детский сад и поездки по красивым местам», – сказал губернатор.

Юные участники встречи активно задавали вопросы главе региона, на которые тут же получали развёрнутый ответ.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, организаторы проекта отметили, что их главная задача – влюбить школьников в Арктику. В Мурманской области ребята будут со 2 по 4 апреля. С экскурсионно-познавательной программой они посетят крупнейшие предприятия, научно-исследовательские, культурные и образовательные учреждения, а также атомный ледокол «Ленин» и многое другое.

Проект «Встреча поколений» реализуется международным гуманитарно-просветительским центром «Полюса Земли» межрегиональной общественной организации «Ассоциация полярников» и поддержан Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Фото: https://gov-murman.ru