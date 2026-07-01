«Курс на Север»: московские студенты в гостях у Мурманского УГМС

Будущие географы и геофизики Московского педагогического государственного университета (МПГУ) посетили ФГБУ «Мурманское УГМС», где встретились со специалистами, которые рассказали о структуре гидрометслужбы, специфике и нюансах работы синоптиков и геофизиков, ответили на многочисленные вопросы гостей и предложили им по окончании обучения устроиться на работу в наше управление.

Напомним, в мае 2023 года в Мурманской области по поручению главы региона была запущена программа «Курс на Север», цель которой – комплексный подход к решению кадрового вопроса и привлечение в наш регион квалифицированных специалистов разного профиля.

Программа продолжает активно развиваться. Особое внимание уделяется и так называемому рекрутингу студентов и выпускников вузов. Например, участниками проекта «Курс на Север» стали и студенты-магистранты Московского педагогического государственного университета (МПГУ). Вполне возможно, что по итогам встречи среди студентов окажутся желающие развивать свои карьерные возможности не просто на Севере, а конкретно в Мурманском УГМС.

Фото: https://kolgimet.ru/news/news/moskovskie-studenty-v-gostjakh-u-murmanskogo-ugms/?no_cache=1&cHash=aef7b970e1bd02bcbd809d0b153a88e8