«Курс на Север»: на форуме «Арктика. Лед тронулся» Андрей Чибис представил программу кадрового сопровождения переезжающих в Мурманскую область

Вчера в рамках пленарной сессии всероссийского форума-фестиваля волонтёров «Арктика. Лед тронулся», которая состоялась сегодня в Мурманске, губернатор Андрей Чибис представил программу кадрового сопровождения для переезжающих в регион «Курс на Север».

«Это служба кадрового сопровождения для тех, кто хочет к нам переехать, кто получил уже приглашение по работе, для выпускников вузов. Программа поможет создать дружелюбную атмосферу и решить сопутствующие бытовые моменты: жильё, льготы, выплаты. Полная дорожная карта переезда индивидуально для каждого. Мы приглашаем к нам сильных людей с характером, которые хотят оставить след в истории, стать частью масштабных проектов, которые реализуются на нашей территории», – сказал Андрей Чибис.

Губернатор подчеркнул, что российская Арктика и Мурманская область имеет огромное стратегическое значение для экономики страны.

«У нас сосредоточены логистические мощности в первую очередь. Мы активно строим на западном берегу Кольского залива инфраструктуру Мурманского транспортного узла – это база для Северного морского пути. Президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ подчеркнул, что проект принципиально важен, и к концу этого года мы планируем запустить движение по новой ветке железной дороги. Объём перевалки к 2030 году вырастет до 80 млн тонн. В Мурманской области большие запасы полезных ископаемых: апатит для удобрений, нужных всему миру, никель, кобальт, половина всех запасов России важнейшего металла – лития, редкоземельные металлы. Мы активно работаем над проектом газификации региона: её необходимость поддержал Президент России и федеральное правительство, на прошлой неделе мы подписали с «Газпромом» соответствующее соглашение, это позволит выйти на новый технологический уровень. У нас находится уникальное производство плавучих заводов компании «НОВАТЭК». Первый завод этим летом отправится на месторождение на Ямал. Часть этих заводов будет пришвартована здесь, в Мурманске, и в Мурманске же будет производство СПГ. Все эти факторы дают еще более активное развитие промышленности, а значит – увеличение количества рабочих мест, потребность в кадрах. И я глубоко уверен, что эти кадры должны здесь работать не вахтовым методом, а на Севере жить», – отметил Андрей Чибис.

И.о. ректора Мурманского арктического университета Ирина Шадрина отметила, что кадровая потребность Арктической зоны России до 2035 года – 182 тысячи человек, из них 60 тысяч – в Мурманской области. Обеспечивать её, в том числе, будет объединенный Мурманский арктический университет.

Глава Мурманской области пояснил, что основой стратегии развития кадрового потенциала являются уже живущая здесь молодёжь. Региональное правительство прилагает максимум усилий чтобы повысить благоустройство городов, улучшить образовательную среду, создать привлекательные условия для специалистов, которые переезжают в регион. К примеру, в Мурманской области специалистам до 35 лет с первого месяца работы выплачивают так называемые «полярки».

«Дефицит кадров есть везде. Но Север – это отдельный вызов. Мы нацелены на то, чтобы обучать тем навыкам, которые нужны именно здесь. 1/3 нужных специалистов это люди с высшим образованием, а 2/3 – это среднее профессиональное. Мы очень серьёзно вкладываемся в инфраструктуру наших колледжей. Партнерами каждого нашего колледжа, в которых обучаются будущие кадры, являются крупные компании, работающие в регионе. Создан единый университет, который ориентирован на нужные региону специальности. Председателем наблюдательного совета является министр промышленности и торговли Денис Мантуров, это позволяет в том числе активно развиваться. Второй нашей задачей является мотивация людей, которые приезжают к нам на вахту, оставаться не на 5-6 месяцев, а на 5-10-15 лет. Таким образом мы обеспечим кадрами все те производства, которые в них нуждаются. Это все для вас, ребята, чтобы принимать правильные решения. А правильное решение – это, конечно, ехать на Север», – обратился губернатор к присутствующим на форуме.

Губернатор отметил, что по итогам работы, проводимой в рамках плана «На Севере – жить», за 2022 год количество трудоспособного населения увеличилось на 4 тысячи человек.

«С 2014 года началось мощное развитие экономики – появилась серьёзная задача создавать места для рабочих специальностей. На всей территории РФ, но особенно в Арктике. Начинаем развивать своё производство, начинаем строить импортозамещающие заводы, развиваем свою экономику. Это большой плюс с учётом всех программ, которые уже 8–9 лет активно применяются в России. Когда мы сегодня говорим про Арктику, про образование, про будущее – мы говорим про тренды, за которыми надо смотреть», – отметил заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган.

В рамках сессии также обсудили развитие Северного морского пути и системы экологического мониторинга в его акватории, туризм и «генеральную уборку» Арктики.

Директор департамента развития Арктической зоны Российской Федерации и реализации инфраструктурных проектов Минвостокразвития России Максим Данькин подчеркнул, что в Арктической зоне России – уникальные условия для самореализации, но кроме масштабных промышленных и научных проектов, людям интересен и туризм в регионе. Благодаря запущенным инструментам – режим АЗРФ и ТОР, – реализуется масса туристических проектов, строится инфраструктура.

«Арктика – не точка на карте. Важно это осознавать и чувствовать её, видеть. Чтобы понять Арктику, нужно походить по арктической земле: она наша, по-настоящему русская: это земля наших предков, это территория наших возможностей, за ней – будущее. Побывав здесь, вы поймете величие России и вас больше не посетит мысль, что Арктика может быть нам не полезна! Российские территории всегда дают нам уникальные возможности. Этой зимой отдыхал в Мурманской области, в Териберке. И мы влюбились в эту суровую природу. Мурманск – это одно из красивейших мест в России», – отметил он.

Председатель Общественного совета при Минприроды России Александр Закондырин отметил, что Мурманская область – лидер по выполнению комплексного плана в рамках нацпроекта «Экология».

«Очень хорошо, что в регионе реализуется системный план по развитию «На Севере – жить». Большая и очень заметная работа проделана. И с точки зрения отработки нацпроекта «Экология» по сортировке отходов за последние несколько лет темпы в регионе выросли в 3 раза. Это очень структурированная и цивилизованная система. Что касается водных ресурсов: закончены работы по реконструкции систем водозаборных станций на Туломе и в Териберке. Это было важно с точки зрения накопленных с советского времени структур, которые надо было модернизировать. Сейчас планируется большая работа – создаётся единый водный проект в России. Пора системно реабилитировать Кольский залив. Пришло время, чтобы провести с Кольским научным центром и нашими профильными институтами исследования, подготовить соответствующие предложения о том, как нужно восстанавливать экосистему. Есть пока проблема с очистными сооружениями. Нужно привлекать крупные компании для финансирования и вести совместную работу», – сказал Александр Закондырин.

Председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Елена Шаройкина и директор центра дополнительного образования «Лаборатория путешествий Матвей Шпаро поблагодарили губернатора Андрея Чибиса за активную поддержку в регионе проекта «Чистая Арктика» и проведения Большой Арктической экспедиции.

Глава региона отметил, что сегодня и завтра в рамках форума состоится ряд мероприятий по очистке прибрежных территорий от мусора. «Кроме того, будем поднимать судно из Кольского залива, которое давно уже распилили на металлолом. Одна из наших первоочередных задач, которую активно отрабатываем с министерствами природы и строительства РФ – это подъём затонувших судов из нашей акватории. Исторически в Кольском заливе их много», – отметил Андрей Чибис.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко отметила, что традиция очищать Арктику была инициирована Президентом Владимиром Путиным, и молодёжь России активно откликается на все лучшие инициативы, которые звучат от руководства страны. «Арктическая зона России переживает сейчас вторую волну популярности у молодёжи. «Чистая Арктика» – это уникальный проект, потому что здесь не только ваши энергия, силы и возможности, здесь и средства предприятий, и поддержка органов власти. Мы все вместе с вами убираем эту территорию: бочки, древесину, поднимаем суда. И это наш ответ всем тем, кто говорит, что на российских арктических территориях живёт меньше одного человека на 1 кв. км. Арктика не должна быть территорией международного протектората и управляться международными организациями. Лучшая молодёжь России сегодня здесь, она убирает накопленный вред, который остался с советских времён. Мы не боимся об этом говорить и не боимся это делать», – обратилась Елена Зленко к участникам форума-фестиваля.

Второй Всероссийский форум-фестиваль волонтёров «Арктика. Лед тронулся» проводится в регионе в рамках мероприятий председательства России в Арктическом Совете, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru