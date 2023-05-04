«Курс на Север»: начала работу служба кадрового сопровождения для тех, кто переезжает в Мурманскую область

В Мурманской области начала работу служба кадрового сопровождения «Курс на Север», деятельность которой направлена на комплексное решение проблемы кадрового дефицита. Проект реализуется на базе областного Центра занятости населения и направлен на привлечение квалифицированных специалистов в бюджетные организации региона.

В рамках проекта будут организованы информационные рекрутинговые кампании для студентов и выпускников образовательных организаций других регионов, получивших профессии, востребованные на рынке труда Кольского полуострова, а также персональное сопровождение граждан, планирующих переезд в Мурманскую область с целью трудоустройства.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, сопровождение граждан включает в себя разработку индивидуального плана, оказание услуг и сервисов, способствующих трудоустройству, подбор вариантов подходящей работы. В первую очередь бюджетным организациям необходимы специалисты с высшим образованием: врачи, инженеры, педагогические работники, IT-специалисты, а из специалистов среднего звена востребован медицинский персонал, воспитатели и музыкальные работники.

Консультации в рамках проекта можно получить по номеру телефона 8 (815-2) 56-67-07.