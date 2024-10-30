«Курс на Север»: областной музыкальный фестиваль открывает ноябрь в Мурманске

Его цель — найти и открыть талантливых авторов и исполнителей музыки в Мурманской области. (16+)

3 ноября коллективы, прошедшие отбор, предстоят свои лучшие творческие номера. Также в этот день для участников проведут мастер-класс «Презентация артиста - необходимый инструмент продвижения».

4 ноября – мастер-класс по звукозаписи в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова.

На фестиваль приглашены специальные гости, спикеры и члены жюри из Москвы – Эдгар Кеян и Константин Матафонов.

«Курс на Север» проходит при поддержке Министерства культуры Мурманской области.

Фото: https://vk.com/kursnasever2024?z=photo-227442752_456239114%2Falbum-227442752_00%2Frev