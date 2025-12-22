«Курс на Север»: жители региона смогут получить 51 тысячу рублей за рекомендацию переехать в регионЛучшие работодатели России для молодёжи 2025 года
Мурманская область. Арктика (16+)22.12.25 16:30

«Курс на Север»: жители региона смогут получить 51 тысячу рублей за рекомендацию переехать в регион

Сегодня на оперативном совещании обсудили реализацию программы «Курс на Север». Губернатор Андрей Чибис напомнил, что она направлена на привлечение в Мурманскую область специалистов востребованных профессий – в первую очередь врачей и педагогов. 

«Главная задача проекта – закрыть дефицит специалистов, а значит – сделать жизнь северян лучше и комфортнее. Мы плотно занимаемся социальным блоком. В рамках проекта мы уже заключили 150 соглашений с ведущими предприятиями региона, не только с учреждениями здравоохранения и образования, но и промышленным сектором. В этом году к нам переехало свыше 460 человек. Всего со старта проекта – 850 человек из 76 регионов и 4 стран. Переезжают с семьями, детьми, не на вахту, а именно жить на Севере», – сообщил Андрей Чибис. 

Глава региона отметил, что с 1 января 2026 года будут расширены условия рекомендательной программы «Арктический маяк», которая действует в рамках программы «Курс на Север».

«Тем, кто убедил знакомых, коллег, друзей переехать к нам, мы будем дополнительно выплачивать 51 тысячу рублей. Кроме того, изначально программа действовала только для переехавших жителей до 35 лет, теперь это ограничение снимается. Сейчас в регионе открыто много вакансий, предприятия ждут специалистов. Заполняйте анкету и переезжайте жить к нам, в Мурманскую область», – подчеркнул губернатор. 

В обсуждении этого вопроса принимал участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, который отметил, что за всё время существования проекта его участниками стали 850 человек, которые выбрали Мурманскую область местом проживания и профессиональной самореализации. В этом году в Кольское Заполярье прибыли 469 человек. В основном это специалисты для сферы образования и здравоохранения, градообразующих предприятий. Средний возраст участников проекта – 31 год.

— Проект «Курс на Север», запущенный в мае 2023 года и ставший частью большой программы по сокращению в регионе дефицита востребованных специалистов, можно смело назвать успешным, эффективным и теперь ещё и популярным. За всё время его реализации в Мурманскую область переехали жители из 76 регионов и четырёх стран. При этом, речь не идёт о вахтовом методе заработка, люди переезжают целыми семьями, планируя здесь жить долго, – прокомментировал Сергей Дубовой.

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
