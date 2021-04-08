Курс рубля «дёргается» на противоречивых данных

Стоимость нефти снижается в четверг утром, инвесторы опасаются влияния роста заболеваемости коронавирусом в Азии на спрос, свидетельствуют данные торгов.

Несмотря на оптимистичные ожидания инвесторов в отношении перспектив экономики в нынешнем году, цены на нефть по-прежнему уязвимы к новостям о продолжающемся росте числа обнаружений инфицирования коронавирусом, в частности, в Азии. Наиболее тяжёлой ситуация остаётся в Индии, одном из крупнейших импортеров нефти.

«В краткосрочной перспективе цены, вероятно, окажутся под давлением, поскольку опасения, связанные с возобновлением (роста заболеваемости. – Ред.) COVID-19, не исчезнут в ближайшее время», — прокомментировал информагентству «Блумберг» старший аналитик по сырьевым товарам «VI Investment» Уилл Сунчиль Юнь.

Инвесторы также отыгрывают неоднозначные данные Минэнерго США о запасах нефти в стране. Показатель снизился за минувшую неделю на 3,5 миллиона баррелей, до 498,3 миллиона, при прогнозе снижения на 1,4 миллиона. При этом запасы бензина выросли на 4 миллиона баррелей, до 234,6 миллиона. Эксперты, наоборот, прогнозировали снижение показателя на 0,2 миллиона баррелей бензина. Этот рост запасов может свидетельствовать о снижении спроса на бензин и опосредованно на саму нефть.

Утром изменения доллара США и евро в начале торгов на Московской бирже были незначительными после их заметного падения накануне, рубль был стабилен к бивалютной корзине на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок.

Курс рубля в начале утренних торгов четверга перешёл к повышению относительно и доллара, и евро после легкого снижения в первые минуты.