Курс рубля мало меняется в начале торгов

Мировые цены на нефть незначительно растут в пятницу утром, поддерживаемые быстрым восстановлением спроса в связи с ослаблением карантинных ограничений в мире, свидетельствуют данные торгов.

Нефть продолжает дорожать третью торговую сессию подряд. При этом за неделю стоимость сырья марки Brent уже выросла на 2,9%, а WTI — на 2,4%.

Положительную динамику цен на нефть продолжает поддерживать восстановление спроса, которое быстро набирает обороты. При этом предложение остается на прежнем уровне, что также сказывается на росте нефтяных котировок.

Аналитики отмечают, что в данном случае инвесторы ожидают решений об увеличении добычи альянсом ОПЕК+, заседание которого пройдет на следующей неделе.

«Восстановление спроса происходит быстро, и ОПЕК+ будет вынужден «выпустить» больше баррелей, в противном случае мы можем увидеть цены в 80 долларов за баррель в следующем месяце»,- сказал агентству «Блумберг» экономист «Oversea-Chinese Banking Corp» Хоуи Ли.

Рубль мало меняется в начале торгов в пятницу к доллару и евро на фоне дорогой нефти, следует из данных Московской биржи.

А курс евро сегодня немного увеличивается по отношению к доллару, в то время как инвесторы ожидают ряда макроэкономических данных, свидетельствуют котировки на торгах.