Курс рубля на утренних торгах немного поднимается после ощутимого падения во вторник

Стоимость нефти растёт в среду утром на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По данным API, запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 2,62 миллиона баррелей при прогнозируемом снижении на 1,33 миллиона. Официальные данные американского Министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики ожидают, что ведомство сообщит о снижении запасов на 1,44 миллиона баррелей.

Кроме того, общий подъём оптимизма на рынке по восстановлению экономической активности в мире и повышение спроса на рисковые активы поддерживает стоимость нефти. Инвесторы ожидают ускорения роста мировой экономики уже в 2021 году, что подкрепляется недавними данными статистики, в частности по США.

«Мы достигли точки некоторого равновесия, рынок находится в промежуточном положении. Чтобы сохранить рост, нам нужно увидеть подъём экономики и дальнейший рост спроса на энергию», — сказал агентству «Блумберг» исполнительный вице-президент «Confluence Investment Management» Билл О'Грэйди.

Курс евро сегодня утром поднялся выше 92 рублей впервые с 1 февраля. Об этом свидетельствуют данные биржи. А курс рубля на утренних торгах среды немного поднимается к доллару и евро в рамках коррекции после ощутимого падения во вторник.