Курс рубля незначительно укрепляется вслед за ростом котировок на «чёрное золото»

Мировые цены на нефть растут, хотя и слабо, в понедельник утром за счёт увеличения глобального спроса на неё, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, на рынке нефти в понедельник утром наблюдается слабоположительная динамика, поскольку спрос в мире на «чёрное золото» растёт.

По данным аналитиков «ANZ», которые приводит газета «Wall Street Journal», мировой спрос на нефть оказался выше, чем ожидалось, поскольку штамм коронавируса «омикрон» выглядит более мягким по сравнению с другими. «Высокий глобальный спрос помог ослабить опасения по поводу Китая, где антиковидная стратегия привела к усилению ограничений», — добавили эксперты.

Сегодня утром курс доллара растёт по отношению к иене на ожиданиях повышения ставки рефинансирования Федеральной резервной системой (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

В начале сегодняшних торгов на Московской бирже доллар США и евро слегка снижались, рубль незначительно укреплялся к бивалютной корзине вслед за ростом нефтяных котировок. На 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи понизился на 359 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 76,2104 рубля.