Курс рубля опускается, несмотря на дорожающую нефть

Цены на нефть умеренно повышаются во вторник на фоне опасений эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Как отмечает finmarket.ru, в центре внимания рынка остаётся ситуация в Иране, где продолжаются массовые протесты.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил о введении пошлин в размере 25% в отношении стран, сотрудничающих с Тегераном. Между тем пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США рассматривает в том числе силовые сценарии в отношении Ирана, но предпочитает дипломатическое решение.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США слабо меняется к евро и фунту стерлингов, повышается в паре с японской иеной.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,14%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,12%.

Участники рынка ждут выхода декабрьского отчёта о динамике потребительских цен в США, который будет обнародован в 16.30 во вторник. Данные по инфляции помогут им скорректировать представление о дальнейшей денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы (ФРС).

Трейдеры в основном ожидают, что Федрезерв снизит базовую процентную ставку дважды в текущем году, однако неожиданно высокие показатели инфляции могут ограничить возможности американского ЦБ по смягчению ДКП, отмечает «Trading Economics».

Курс доллара к основным мировым валютам снизился в понедельник на новостях о том, что министерство юстиции США готовится выдвинуть уголовные обвинения против председателя ФРС Джерома Пауэлла. Эта информация была воспринята инвесторами как усиление угрозы независимости Федрезерва.

«Ситуация с долларом несколько неоднозначна», - отмечает валютный стратег «OCBC» Сим Мо Сионг. По его словам, исходя из экономической целесообразности, руководители американского ЦБ должны проявлять меньше склонности к снижению базовой ставки, так как данные указывают на устойчивость экономики США. Однако, если политическое давление на ФРС будет усиливаться, ЦБ может опустить ставку гораздо сильнее, чем необходимо.

По состоянию на 9.26 мск за евро давали $1,16555 по сравнению с $1,1667 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару составила на то же время $1,3464 против $1,3465 по итогам торгов в понедельник. Курс американской валюты в паре с иеной составил к 9.26 мск 158,96 иены против 158,14 иены на закрытие предыдущих торгов. Иена опустилась до минимума с июля 2024 года на фоне сообщений о том, что премьер-министр страны Санаэ Такаити может объявить досрочные выборы.

По данным «Kyodo News», Такаити обсуждала такую возможность с одним из высокопоставленных членов Либерально-демократической партии, которую она возглавляет.

«Рынки, вероятно, будут учитывать в ценах сценарий, при котором коалиция Такаити получит больше мест во влиятельной нижней палате парламента, что укрепит её способность ещё больше смягчить фискальную и, возможно, денежно-кредитную политику», - написала аналитик «Commonwealth Bank of Australia» Кэрол Конг. Эксперт полагает, что именно эти ожидания негативно влияют на курс иены.

Стоимость доллара к офшорному юаню поднялась до 6,9733 юаня с 6,9692 юаня в понедельник.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,21/85,43 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 186 копеек, средний курс продажи вырос на 140 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 82,1-82,2 рубля за доллар.

Китайский юань повышается в начале торгов на Московской бирже, рубль опускается, несмотря на дорожающую нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,282 рубля (+2,2 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта оказалась на 0,36 копейки ниже уровня действующего официального курса.