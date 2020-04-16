Курс рубля перешёл к небольшому снижению к доллару и продолжает расти к евро

Мировые цены на нефть сегодня утром показывают коррекционный рост после резкого снижения в ходе предыдущей сессии на данных о росте запасов в США, свидетельствуют данные торговых площадок.

После публикации 15 апреля вечером статистики Минэнерго США о росте запасов сырья в стране цены на нефть обвалились на 3-7%. Марка WTI падала до 19,2 доллара за баррель, почти до минимума с февраля 2002 года. Запасы нефти в США за минувшую неделю подскочили сразу на 19,5 миллиона баррелей вместо ожидавшегося роста на 5,3 миллиона баррелей.

Участники торгов также обратили внимание на сообщения о том, что некоторые страны обязались увеличивать закупки нефти для своих стратегических запасов.

«Использование стратегических резервов в Китае, Индии, Южной Корее и США может добавить пространство для временного хранения около 200 миллионов баррелей, но это только дает несколько месяцев для манёвра», - прокомментировал агентству «Рейтер» аналитик «AxiCorp» Стивен Иннес. По его мнению, чтобы избежать очередного обвала цен на нефть, потребуется дальнейшее сокращение добычи.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 74,6812 рубля. По отношению к последней сделке 15 апреля доллар подешевел 13,13 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подскочила на 96,67 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился к последней сделке на 32 копейки и составил 81,3344 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар, подешевел. Снижение составило 66,13 копейки.