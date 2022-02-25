Мировые цены на нефть замедлили темпы роста в пятницу утром после достижения рекордных с 2014 года показателей торговым днём ранее, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, в четверг в ходе торгов рост цен достигал 9%. В итоге стоимость нефти марки Brent с поставкой в апреле превышала 105 долларов за баррель, а WTI — 100 долларов. Для обеих марок это рекорд с 2014 года.

Такому ралли способствовало решение ряда стран ввести санкции против России после того, как президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР и заявил о проведении специальной военной операции из-за Донбасса.

По словам аналитиков «ANZ», которые приводит газета «Wall Street Journal», нефть выросла в цене, так как проведение спецоперации России на Украине еще больше усилило опасения по поводу рынка, который уже страдает от ограничений предложения и высокого спроса.

Кроме того, замедлению темпов роста стоимости «чёрного золота» способствовало увеличение коммерческих запасов нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 18 февраля, на 4,5 миллиона баррелей, или на 1,1%, до 416 миллионов баррелей. Аналитики ожидали роста показателя только на 0,4 миллиона баррелей.

Курс евро в пятницу утром растёт доллару в рамках коррекции, свидетельствуют данные торгов. Курс евро восстанавливает потери четверга, когда он упал к доллару более чем на 1% в связи с глобальным отказом от риска на фоне обострения геополитической напряженности.

Сегодня на 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи понизился на 5030 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 84,5764 рубля. Курс рубля перешёл к укреплению и к доллару, и к евро на старте утренней сессии пятницы, курс доллара торгуется возле отметки 84,3 рубля, следует из данных Московской биржи.