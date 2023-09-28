Курс рубля почти не меняется под воздействием разнонаправленных факторов

Цены на нефть продолжают расти в четверг после резкого скачка накануне на данных о сокращении запасов в США, в том числе, падения резервов на терминале в Кушинге до критически низких отметок.

Как пишет finmarket.ru, запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,2 млн баррелей, до 416,3 млн баррелей, минимума со 2 декабря 2022 года, и находятся на уровне, который на 4% ниже среднего значения за последние пять лет.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились более чем на 900 тысяч баррелей - до минимальных с июля 2022 года 22 млн баррелей, что близко к операционным минимумам.

«Запасы в Кушинге не опускались ниже 20 млн баррелей с 2014 года. Сейчас на рынке ходят разговоры о том, что низкое давление на терминале в связи с исторически низким уровнем запасов может вызвать операционные сложности на крупнейшем в США нефтехранилище», - отмечает аналитик «Mizuho Securities» Роберт Ягер, слова которого приводит «Market Watch».

В настоящее время цена Brent «находится в нескольких долларах от отметки в $100 за баррель, достижение которой может спровоцировать дальнейшие покупки на рынке, если глобальные лидеры не сделают чего-то, чтобы попытаться снизить цены», говорит аналитик «Oanda» Эдвард Мойя.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги вблизи уровня закрытия вчерашней сессии. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 96,92 рубля (+1,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар продолжает оставаться стабильным, евро слабо дорожает.

Рубль почти не меняется под воздействием разнонаправленных факторов - дорожающей нефти и негатива на мировых рынках капитала.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 96,9022 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар снизился на 0,53 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» подрос на 7,24 копейки и составил 102,0349 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 40,22копейки, евро - на 5,69 копейки.

Доллар США слабо дешевеет к евро и фунту стерлингов, ощутимо снижается в паре с иеной на торгах в четверг.