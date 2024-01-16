ПДС-копилка: в России с 1 января заработала Программа долгосрочных сбережений для гражданХорошие новости: искусственные алмазы дешевеют, а на севере Балтийского моря туристам предлагают поплавать в холодной воде среди льдов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)16.01.24 10:30

Курс рубля почти не менялся на фоне разнонаправленных факторов

Нефтяные цены меняются слабо и разнонаправленно утром во вторник, инвесторы следят за новостями с Ближнего Востока.

Как пишет finmarket.ru, иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об атаке на шпионские центры и «собрания антииранских террористических группировок» вблизи иракского города Эрбиль. По данным телеканала «ABC News», мишенями КСИР были восемь объектов рядом с консульством США.

Региональный совет безопасности сообщил, что в ходе атаки КСИР погибли четыре мирных жителя, ещё шесть были ранены. Американцев среди жертв нет.

Госдепартамент США осудил удары Ирана и выразил соболезнования семьям погибших. Соединенные Штаты выступают против «безрассудных ракетных ударов Ирана, которые подрывают стабильность Ирака», говорится в сообщении официального представителя Госдепа Мэттью Миллера.

Кроме того, в понедельник выпущенная йеменскими хуситами ракета попала в американский контейнеровоз «Gibraltar Eagle», следовавший под флагом Маршалловых островов. Пострадавших в результате ракетного удара нет, судно не получило существенных повреждений и продолжило путь.

«Немного удивительно, что нефть последовательно игнорирует усиление напряженности на Ближнем Востоке, - отметила основательница консалтинговой компании «Vanda Insights» Вандана Хари. - Это отражает ухудшение фундаментальных показателей на мировом рынке нефти».

По данным Московской биржи, доллар начал торги небольшим ростом, рубль особо не менялся на фоне разнонаправленных факторов. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 87,7 рубля (+10 копеек к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 2,28 копейки выше действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 87,7549 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар подрос на 15,49 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 11,53 копейки и составил 95,8897 рубля.

К действующему официальному курсу американская валюта подорожала на 7,77 копейки, евро подешевел на 17,85 копейки.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Дефицит кадров, рост зарплат и затраты на персонал — российский бизнес о кадровых планах на 2024 год
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Хадижа
16.01.24 08:27
Молодец! Умничка!!!
Комментарий к новости:В 2024 году в Мурманской области планируется заключить 1040 соцконтрактов
Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
Комментарий к новости:В Мурманской области активно проходит сбор подписей северян в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента России
Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
-Правовая консультация (18+)Как восстановиться на работе после незаконного увольнения? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире13:00«Неизвестный». Художественный сериал, 17 серия (16+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Мурманчане активизировались в поиске работы и подработки-PRO Валюту (16+)Курс рубля почти не менялся на фоне разнонаправленных факторов-PRO Энергетику (18+)Мурманской областной электросетевой компании исполнилось 15 лет-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 января-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о приёме в гражданство служащих в ВС РФ иностранцев
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика