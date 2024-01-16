Курс рубля почти не менялся на фоне разнонаправленных факторов

Нефтяные цены меняются слабо и разнонаправленно утром во вторник, инвесторы следят за новостями с Ближнего Востока.

Как пишет finmarket.ru, иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об атаке на шпионские центры и «собрания антииранских террористических группировок» вблизи иракского города Эрбиль. По данным телеканала «ABC News», мишенями КСИР были восемь объектов рядом с консульством США.

Региональный совет безопасности сообщил, что в ходе атаки КСИР погибли четыре мирных жителя, ещё шесть были ранены. Американцев среди жертв нет.

Госдепартамент США осудил удары Ирана и выразил соболезнования семьям погибших. Соединенные Штаты выступают против «безрассудных ракетных ударов Ирана, которые подрывают стабильность Ирака», говорится в сообщении официального представителя Госдепа Мэттью Миллера.

Кроме того, в понедельник выпущенная йеменскими хуситами ракета попала в американский контейнеровоз «Gibraltar Eagle», следовавший под флагом Маршалловых островов. Пострадавших в результате ракетного удара нет, судно не получило существенных повреждений и продолжило путь.

«Немного удивительно, что нефть последовательно игнорирует усиление напряженности на Ближнем Востоке, - отметила основательница консалтинговой компании «Vanda Insights» Вандана Хари. - Это отражает ухудшение фундаментальных показателей на мировом рынке нефти».

По данным Московской биржи, доллар начал торги небольшим ростом, рубль особо не менялся на фоне разнонаправленных факторов. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 87,7 рубля (+10 копеек к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 2,28 копейки выше действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 87,7549 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар подрос на 15,49 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 11,53 копейки и составил 95,8897 рубля.

К действующему официальному курсу американская валюта подорожала на 7,77 копейки, евро подешевел на 17,85 копейки.