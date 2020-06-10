Курс рубля попал на «качели» доллара и евро

Цены на нефть снижаются сегодня утром в пределах 1,5-2% на фоне беспокойства вокруг переизбытка сырья после выхода данных Американского института нефти (API) о запасах в США, свидетельствуют данные торгов.

Участники торгов оценивают данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 8,4 миллиона баррелей. Официальные данные на этот счёт американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении показателя на 1,74 миллиона баррелей.

При этом некоторые аналитики отмечают, что цены также могут снижаться в рамках коррекции и фиксации прибыли после активного роста в начале недели. Обе марки подорожали до максимума за три месяца в понедельник, когда ОПЕК+ принял решение продлить текущие сокращения добычи до конца июля.

«Снижение Brent, скорее всего, вписывается в категорию фиксации прибыли после продолжительного ралли нефти, в отсутствие каких-либо новых данных, оправдывающих изменение настроений», — сказал агентству «Рейтер» аналитик «AxiCorp's» Стивен Иннес.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 68,6215 рубля. По отношению к последней сделке 9 июня доллар вырос на 3,65 копейк. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 5,30 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился к последней сделке на 17,83 копейки и составил 77,8683 рубля. К официальному курсу евро подскочил на 52 копейки.