Курс рубля продолжает снижаться, доллар оказался дороже 100 рублей, впервые с 23 марта 2022 года

Цены на нефть опускаются в понедельник в условиях общего оттока средств инвесторов из рискованных активов в связи с сигналами новой волны кризиса на китайском рынке недвижимости.

Как сообщает finmarket.ru, доллар США укрепляется, что сокращает привлекательность вложений в сырьевые товары. Долларовый индекс ICE прибавляет 0,12% в ходе торгов.

На прошлой неделе Brent подорожала на 0,7%, WTI - на 0,5%. Оба сорта завершили в плюсе седьмую неделю подряд в связи с опасениями дефицита нефти на мировом рынке. Ожидания, что американская экономика сможет избежать рецессии, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой, поддерживали прогнозы спроса. При этом, сокращение поставок нефти из Саудовской Аравии на мировой рынок вызывает опасения сокращения предложения.

«Трейдеры чрезмерно фокусировались на экономической ситуации в США, игнорируя серьёзные проблемы в Европе и Китае, - отмечает основатель «Vanda Insights» Вандана Хари. - Им давно нужно было вернуться к действительности».

На Московской бирже доллар США начал торги в понедельник слабым ростом, По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 99,5525 рубля (+12,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1,35 рубля выше уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар усилил рост, евро также дорожает.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 99,7835 рубля. По отношению к последней сделке 11 августа доллар подорожал на 35,35 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился на 26,73 копейки и составил 109,0448 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 1,58 рубля, евро - на 1,07 рубля.

Курс рубля в понедельник продолжает снижаться, в том числе доллар оказался дороже 100 рублей, впервые с 23 марта прошлого года, следует из данных Московской биржи.

Юань опустился до минимума за шесть недель после выхода данных, указавших на резкое сокращение банковского кредитования в Китае в июле. Давление на него также оказали финансовые проблемы компаний сектора недвижимости.