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Мурманская область. Арктика (16+)11.09.23 10:30

Курс рубля продолжает тенденцию укрепления

Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в понедельник после роста по итогам прошлой недели. Откат котировок, скорее всего, представляет собой техническую коррекцию, указывает «Trading Economics». При этом котировки остаются под давлением опасений, связанных со слабым ростом китайской экономики.

Как пишет finmarket.ru, Китай вернулся к инфляции в августе, но она была медленнее прогноза. Потребительские цены (индекс CPI) в стране в прошлом месяце выросли на 0,1% в годовом выражении, говорится в опубликованном 9 августа отчёте Государственного статистического управления (ГСУ). Аналитики в среднем ожидали повышения цен на 0,2% после снижения на 0,3% в июле.

По данным Московской биржи, доллар США слабел на старте торгов в понедельник, рубль укреплялся на фоне комментариев относительно его динамики от представителей власти РФ и на данных об улучшении показателей российского бюджета.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 97,40 рубля (-38 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 52,16 копейки ниже уровня действующего официального курса. Через час торгов снижение курса доллара продолжилось, евро тоже дешевеет.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 97,2642 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар потерял 51,83 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 49,52 копейки и составил 104,3023 рубля.

К официальному курсу американская валюта подешевела на 65,99 копейки, евро - на 58,49 копейки.

Курс рубля продолжает тенденцию укрепления с пятницы: американская валюта ушла ниже 97 рублей впервые с 5 сентября, европейская опускается в район 104 рублей, китайская торгуется у уровня 13,27 рубля, следует из данных Московской биржи.

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