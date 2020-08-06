Курс рубля продолжил рост на на фоне вчерашних цен на «чёрное золото»

Мировые цены на нефть торгуются разнонаправленно в четверг утром после роста в пределах 4% на предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные торгов.

Вчера цены на нефть росли в пределах 4%, а марка Brent отыграла все потери с 6 марта, когда распалась прежняя сделка ОПЕК+, превысив отметку в 45,27 доллара за баррель. Теперь стоимость WTI перешла к небольшому коррекционному снижению, а цена Brent продолжает расти.

Поддержку котировкам оказала статистика по запасам нефти в США, согласно которой запасы нефти в стране за минувшую неделю снизились на 7,4 миллиона баррелей и составили 518,6 миллиона баррелей. Кроме того, снизилась также и добыча нефти в стране, до 11 миллионов баррелей в сутки.

При этом аналитики считают, что ситуация на рынке нефти по-прежнему нестабильна из-за падения спроса на сырьё. «Трудно быть конструктивным по отношению к рынку нефти, когда спрос замедлился, а сырья — много», — считают аналитики «ING Economics», чьё мнение приводит агентство «Рейтер».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчтов «завтра» на торгах Московской биржи составил 72,8442 рубля. По отношению к последней сделке 5 августа доллар подешевел на 3,58 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась на 43,64 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчтов «завтра» вырос к последней сделке на 7,50 коп и составил 86,5150 рубля. Однако к официальному курсу евро уменьшился на 11 копеек.