Курс рубля против доллара и евро – борьба нанайских мальчиков

Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются более чем на 2,5% в рамках коррекции, свидетельствуют данные торгов. Быстрое распространение коронавируса и неопределенность с итогами президентских выборов в США усиливают негатив на рынке. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 2,76% — до 37,72 доллара за баррель.

Снижение цен вызвано, в числе прочего, коррекцией после предыдущего роста. С начала недели котировки нефти выросли примерно на 5-6%. В последние дни сырье дорожало на фоне неожиданного сильного снижения запасов в США за прошлую неделю. Добыча нефти в стране также сократилась.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 77,3080 рубля. По отношению к последней сделке 5 ноября доллар подорожал на 30,80 копейки. Тем временем к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 1,15 рубля.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке повысился на 40,05 копейки и составил 91,4605 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар, подешевел. Снижение составило 66,24 копейки.